​​​​​​​لجنة أممية تحقق بنقل تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا

وأوضحت المصادر أن هناك معلومات تشير إلى قيام طيران عسكري تركي بنقل مرتزقة سوريين من غازي عنتاب (على الحدود السورية التركية) إلى إسطنبول، ومن ثم إلى ليبيا.

ولفتت إلى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.

وتقل تقديرات المصادر الأممية قليلا عن تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتحدث عن أن إجمال المرتزق السوريين في ليبيا يبلغ 4700.

وفي 19 من كانون الثاني الماضي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة حول ليبيا في برلين "وقف" إرسال مرتزقة سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس.

ورغم هذه المطالبة، استمر تدفق المرتزقة السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السراج.

واتهم ماكرون أردوغان بعدم احترام كلامه بشأن إنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وتستغل تركيا مطار معتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، من أجل نقل المرتزقة عبر رحلات جوية غير مسجلة.

وتقوم شركة الطيران "الإفريقية" الليبية وشركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج بعملية نقل المرتزقة، بحسب تقرير لإذاعة "آر. أف. آي" الفرنسية.

المصدر: سكاي نيوز