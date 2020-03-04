​​​​​​​لتطوير الواقع الصحي...افتتاح مستوصف في منطقة الغرة بجبل كزوان

في مساعٍ من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتطوير القطاع الصحي، وتأمين الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وخاصة في الريف، افتتحت لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مستوصفاً في منطقة الغرة بجبل كزوان (جبل عبد العزيز).

المستوصف الذي يتألف من عدة أقسام ومنها "الإسعافات الأولية، الصيدلية والأطفال" وغيرها، سيخدم أهالي أكثر من 140 قرية في تلك المنطقة.

مراسم افتتاح المستوصف بدأت بدقيقة صمت، تحدثت بعدها عضوة لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة روجين حسين، ونائب هيئة الصحة في إقليم الجزيرة محمد خلف.

وباركت الكلمات افتتاح المستوصف على أهالي المنطقة، وعدّوها "خطوة إيجابية" لخدمة الأهالي وتطوير المنطقة من كافة النواحي الحياتية، وذلك بعد عقود من التهميش.

الكلمات أكدت، على أهمية مثل هذه المراكز الطبية التي تندرج في إطار خدمة المدنيين، وخاصة أهالي الريف الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المشافي.

ومن ثم قُص شريط الافتتاح من قبل فاطمة ملا خضر والدة الشهيد محمد، وشمسة قتبان زوجة الشهيد علي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيدان استشهدا أثناء مشاركتهما في حملة تحرير مدنية الرقة من داعش.

(هـ ن)

ANHA