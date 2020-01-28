​​​​​​​لافروف: عدد كبير من المرتزقة السوريين يتوجهون إلى ليبيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية جنوب السودان حيث قال: "عدد كبير من المسلحين يسافرون إلى ليبيا، خلافاً لقرارات مجلس الأمن، للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وعلى هذا الأساس تواصلنا مع وزير الخارجية التركي في هذا الشأن.

وتأتي تصريحات لافروف بعد أسبوع من اجتماع برلين بمشاركة القوى الكبرى، ودول عربية وبحضور تركيا التي تدعم حكومة الوفاق، حيث جرى الاتفاق على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بحظر الأسلحة، وذلك خلال قمة استضافتها برلين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن أكثر من 3600 مرتزق أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة .

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري ـ في مؤتمر صحفي ـ الأحد، أن تركيا مستمرة في نقل الإرهابيين من سوريا للقتال في ليبيا، وبصورة متسارعة.

(آ س)