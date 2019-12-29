​​​​​​​لأكثر من شهرين.. التعليم متوقف في المناطق التي احتلتها تركيا

مع بدء الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الحالي شُلّت العملية التعليمية في المناطق التي احتلها والمناطق القريبة من خطوط التماس.

ولم يكتف الجيش التركي ومرتزقته بإيقاف التعليم، وحرمان الأطفال من حقهم بالتعليم، بل عمدوا إلى نهب محتويات المدارس من أثاث ومستلزمات، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة لقصفهم 20 مدرسة غالبيتها في منطقة سري كانيه/ رأس العين.

وكانت الإدارة الذاتية قد رممت وجهزت كافة المدارس في المنطقة بالأثاث وكافة المستلزمات الأخرى، من خزانات مياه وأبواب وغيرها، بعد تحريرها من مرتزقة داعش، لإطلاق العملية التربوية من جديد، بعد توقف دام أعوام، وذلك لتعمد فصائل المرتزقة وداعش إلى إيقاف هذه العملية، إبان سيطرتهم على بعض مناطق شمال وشرق سوريا.

لكن مع هجوم تركيا ومرتزقتها واحتلال المنطقة من جديد، أُغلقت المدارس من جديد، وحُرم 86 ألف طالب من التعليم.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسلو وكالتنا من مصادر، إن عدداً كبيراً من المعلمين يتعرضون لمضايقات متعددة، منها إجبارهم على التسجيل في سجلات خاصة تابعة للمرتزقة، لاستدعائهم فيما بعد بحجة تعيينهم من جديد، وتهديدهم بحال الذهاب إلى مناطق الإدارة الذاتية بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم.

(ج)

ANHA