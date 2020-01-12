​​​​​​​كيلو عيسى ينصح النظام السوري باستخلاص العِبر من سنوات الصراع

ما يزال الغموض يلف مستقبل سوريا، في حين يتجه الوضع نحو مزيد من التعقيد، بالرغم من مضي 9 أعوام على الأزمة التي تحولت إلى صراع مسلح، بعدما كانت في بداياتها انتفاضة سلمية، شارك الآلاف فيها لإحداث تغيير في وضع البلاد.

ويتفق كثيرون على أن التدخلات الخارجية في الشأن السوري هي التي أطالت من عمر الأزمة، وجعلت الغموض يلف مصيرها، وهناك أصوات كثيرة تؤكد على أن الحوار السوري السوري سيعالج نقاط الخلاف ،وسيقطع الطريق أمام مصالح الدول المتدخلة في الأزمة، والتي بطبيعة الحال لا تكترث بمصير الشعب السوري، بقدر ما تسعى لتحقيق مصالحها.

في هذا السياق، تحدث عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي كيلو عيسى في لقاء أجرته معه وكالة أنباء هاوار، حيث قال "نحن كمُكوّن كردي في شمالي سوريا نناضل ونعمل من أجل إنهاء الأزمة، والصراع في سوريا، عبر تفاهمات وحوارات داخلية".

وأضاف "في هذا المحور، قامت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بتوافق مع الدولة السورية، يتعلق بمسألة حماية الحدود السورية التركية بضمانة روسية، لكن حتى الآن لم يغير النظام السوري لغته السياسية، ونظرته تجاه الأزمة".

وأشار إلى التضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في سبيل حماية سوريا وشعبها، وذكر الحرب ضد داعش كمثال على التضحيات التي بذلتها قسد.

وشدد على ضرورة أن "يتعلم النظام السوري من سنوات الصراع التي مرت بها سوريا، والعمل مع الإدارة الذاتية من أجل مستقبل سوريا، لأن الإدارة الذاتية تملك مشروعاً يخدم مصلحة السوريين الذين شتتتهم الأزمة".

وأوضح كيلو عيسى بأن "الإدارة الذاتية تباحثت مع النظام السوري، وطالبت بعقد حوارات لإيجاد حلول، لكن النظام أهمل هذه المطالب أو الدعوات، ولم يعمل بما يخدم السوريين، وإنما على العكس، ما يفعله يصب في مصالح جهات أخرى غير الشعب السوري".

وفي ختام حديثه، قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى: "إن النظام السوري لم يغير نظرته العسكرية تجاه الصراع الدائر، والأزمة التي تعيشها سوريا، والتي أسفرت عن نتائج كارثية على الشعب من قتل، وتهجير، ودمار، وتغيير ديمغرافي في كثير من المناطق، فإذا لم يغير النظام هذه النظرة، ستتجه سوريا إلى الهاوية، ويجب أن نعلم بأن الدول الخارجية المتدخلة في الشأن السوري لا تراعي مصالح شعبنا السوري".

(ج)

ANHA