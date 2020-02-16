​​​​​​​كومين حي الكورنيش بقامشلو يعد بحل مشكلة الكهرباء خلال يومين

انقطع التيار الكهربائي عن حي الكورنيش التابع للناحية الغربية في مدينة قامشلو منذ 14 أيام نتيجة عطلٍ في الشبكة الرئيسية المغذية للحي، ونتيجة الأعطال المتكررة، اتجه الكثير من الأهالي لشراء مولدات خاصة، أو الاشتراك في مولدة الأمبيرات" التي تستثمر ضمن القطاع الخاص من قبل عدد من الأشخاص .

ومع تعطل شبكة التيار الكهربائي، تعطلت معها المولدة التي تغذي 500 منزلاً في الحي، حيث يعاني الأهالي ومنذ 10 أيام من انقطاع تام في التيار الكهربائي .

الأهالي تقدموا بشكاوى إلى الكومين في الحي بضرورة إصلاح المولدة، وتشغيلها، ريثما يتم إصلاح العطل في الشبكة الرئيسة.

وبيّن المواطن نوري مخصو بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها المولدة، وأشار إلى أن السبب هو تقصير في عمل الكومين، وعدم متابعته لأصحاب المولدات، إذ قال: "مهما كان العطل في المولدة فإن صيانته لن تستغرق أكثر من يومين".

وأوضح مخصو بأن أصحاب المولدات دائماً يخلقون أعذاراً، كوجود عطل، أو عدم وجود مادة المازوت، وقال: "الأعطال تتكرر، ولكن على ما يبدو أن هذه الأعطال مقصودة من قبل أصحاب المولدات".

وبدوره أوضح المواطن عز الدين أمين: "لم نستفد من هذه المولدة منذ 4 أشهر، ولم نرَ الكهرباء منها سوى شهرٍ واحد، وأحضروا مولدة أخرى لم تعمل سوى يومين، ومن ثم قال لنا صاحبها أن هناك خللاً وعطلاً في المولدة".

وفي هذا السياق، طالب أمين كومين الحي بمتابعة موضوع المولدة عن كثب.

ومن جانبه، الرئيس المشترك لكومين الشهيد محمد، عبدي أسعد أوضح بأن الكومين يسعى جاهداً إلى حل مشكلة المولدة، وقال: "المولدة تحتاج بعض القطع، وهذه القطع لم تكن متوفرة في مدينة قامشلو، وتم جلبها الآن، وسيتم تزويد الحي بالتيار الكهربائي في غضون يومين".

وبدورها أوضحت لجنة المولدات في بلدية الشعب الغربية بأنه وفي حال عدم حل مشكلة المولدة ستتدخل اللجنة لحل هذا الموضوع، وإنهاء معاناة الأهالي في الحي.

(أ ب)

ANHA