​​​​​​​كوباني.. هيئة التموين تفتتح مركزاً لتأمين المواد الغذائية مخفضة

في إطار مساعي الإدارة الذاتية لمساعدة المواطنين الذين يشتكون، ويعانون من جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد، والسلع في الأسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، افتتحت مديرية التموين مركزاً لبيع المواد الغذائية بأسعارٍ مخفضة.

ويأتي هذا المشروع بدعم من هيئة المالية للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، والهدف منها مساعدة المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

هذا ويُؤمن المركز مواداً غذائية عديدة، مثل الأرز، والزيت، والسمن، والطحين كمرحلة أولى، فيما سيقدم المركز في الأيام القادمة مواداً أخرى مثل، السكر، والشاي، والبرغل بالإضافة إلى أنواع عديدة من المواد المعلبة.

ويبيع المركز المواد الغذائية بأسعار أقل من أسعار السوق، إذ تباع السلع دون وضع فائض الربح على قيمتها الأساسية ليتم بيعها كما تم شرائها.

وخصصت الإدارة الذاتية لهذا الغرض مبدئياً 200 ألف دولار، وأبقت الأبواب مفتوحة أمام توسيع المشروع تلائماً مع الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وألقت الأزمة السياسية في سوريا، والصراع الدائر بين دول عالمية، وإقليمية على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية في سوريا، إذ انهارت الليرة السورية مؤخرا بشكلٍ كبيرٍ أمام العملات الأجنبية، وهو ما أثر سلباً على الأسواق التي شهدت على الفور ارتفاعاً جنونياً في أسعار مختلف البضائع والسلع.

(س ع/ج)

ANHA