​​​​​​​كوباني.. البدء بمشروع لتمديد شبكات المياه بطول 14 ألف متر

وفي سياق المشاريع الخدمية التي تنفذها المؤسسات الخدمية في مقاطعة كوباني، بدأت مديرية المياه العمل على تنفيذ مشروع لتمديد شبكات مياه الشرب التي ستصل بعد إنجاز المشروع إلى حي كوباني الجديد.

وبدأت مديرية المياه العمل على المشروع منذ يومين وذلك بحفر قنوات من طريق ميناس غربي المدينة صوب طريق حلب في الجنوب، لتصل الشبكة إلى حي كوباني الجديد.

ويقسم المشروع إلى قسمين، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ القسم الأول من المشروع والذي يتضمن تمديد شبكة بطول 8000 متر.

وتقول مديرية المياه بأن عدد المنازل المستفيدة من هذا المشروع تقارب ٩٠٠ منزلا في المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تنجز المديرية القسم الثاني من المشروع بعد انتهاء القسم الأول.

ويعتبر حي كوباني الجديد أحد المناطق السكنية التي بنيت حديثا بعد تحرير مدينة كوباني من داعش أوائل عام 2015، وما تزال حركة البناء في الحي الواقع في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة مستمرة في حين سكنته عشرات العوائل بعد تشييد عدد كبير من المباني، لكنه ما يزال يفتقر للكثير من الخدمات نظرا لحداثة إنشاءه.

(ج)

ANHA