​​​​​​​كوباني.. الإدارة العامة للمدارس تستلم دفعتها العاشرة من الكتب المدرسية

على الرغم من ظروف الحرب التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا إثر الغزو التركي, إلا أن العملية التربوية في المنطقة تسير على قدم وساق.

وتستمر هيئة التربية والمؤسسات المرتبطة بها بإنجاز الأعمال الخدمية، والتعليمية، وتلبية كافة احتياجات المدارس، من مدافئ وصيانة، إلى جانب تلبية المقررات الدراسية، التي تعتبر البند الأساسي في العملية التربوية.

وفي هذا السياق، استلمت الإدارة العامة للمدارس يوم الخميس المنصرم الدفعة العاشرة للكتب، بلغ عددها 100000 كتاب لتكون بذلك قد استلمت 289,272 من المقرر الكردي, ومن المقرر العربي 288,126.

فيما لا يزال هناك حاجة إلى قرابة 40 قسماً من الكتب، لكلا المكوّنين العربي والكردي تتوزع بين علوم, رياضيات واللغات.

هذا ومن المقرر توزيع هذه الكتب على كافة المدارس، التي تحتاج إلى كتب مدرسية في مدينة كوباني ونواحيها من قناية, صرين والجلبية، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجان المختصة في هيئة التربية من أعمال الصيانة ومتابعة احتياجات المدارس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العمليّة التّعليميّة في شمال وشرق سوريّا بدأت في الـ15 من أيلول/ سبتمبر الماضي، حيثُ فتحت هيئة التّربية في إقليم الفرات 478 مدرسة في كوباني و426 مدرسة في كري سبي/ تل أبيض ليقصدها الطّلبة.

(س ع/ج)

ANHA