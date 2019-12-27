​​​​​​​كنيسةُ القدّيسة العذراء في ديرك تحتفلُ بعيدِ ميلاد المسيح

شاركَ في حفلةِ رأس السّنة وعيد الميلاد المجيد الأب بساك بربريان كاهن كنيسة الأرمن في قامشلو، وبمشاركة أطفال "أحدية كنيسة القدّيسة العذراء" وذويهم.

وبعدَ الوقوف دقيقة صمت، قدّم أطفال أحدية كنيسة القديسة العذراء عدداً من الأغاني والدّبكات.

وبعدَ الانتهاء من تقديمِ العروض الغنائيّة، ألقى المطران بساك بربريان كلمةً هنّأ فيها العالم بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد، مُتمنّياً أن يعمّ الأمن والسّلام على سوريّا في العام الجديد، وصلّى المطران بربريان بعد الانتهاء من كلمته وسط التّراتيل والطّقوس الدّينيّة.

وخلال الحفلة تحدّثت لوكالتنا تالار بوغوص المشرفة على "أحدية أطفال كنيسة القديسة العذراء"، وقالت: "نباركُ للجميع هذا اليوم العظيم الّذي يعتبرُ عيد ميلاد الطّفل يسوع عليه السّلام الّذي نشر السّلام والأمان في العالم".

وفي نهايةِ الحفلة تمّ توزيع الهدايا من قبل "بابا نويل" على الأطفال.

(كروب/ل)

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