​​​​​​​كليجدار أوغلو: السياسة التركية المبنية على تنظيم الإخوان فشلت

بعد الرفض الدولي للتدخل التركي العسكري إلى ليبيا، والذي بدأ أردوغان بتنفيذ خططه بالفعل، عبّر كمال كليجدار أوغلو رئيس أكبر حزب معارض تركي عن رفضه أيضاً لسياسة أردوغان وإرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري انتقد بشدة نية الحكومة إرسال قوات تركية في مهام عسكرية إلى ليبيا، مُعبّراً عن رفض حزبه القاطع لأي قرار يريق دماء الأتراك خارج البلاد.

وقال أكبر معارض تركي في اجتماع مع الصحفيين في أنقرة: "السياسة الخارجية تفتقر إلى العمق والتاريخ والخبرة في وزارة الخارجية، "إنها مبنية على تنظيم الإخوان"، معتبراً أن السياسة التركية في الشأنين السوري والليبي "ستجلب لتركيا الأضرار أكثر من المكاسب".

ودعا المعارض البارز الحكومة التركية إلى "استخلاص العِبَر من السياسات الخاطئة في سوريا وعدم تكرارها في ليبيا"، وتساءل: "ما مكاسب تركيا في سوريا؟ هل تربح أم تخسر؟ حتى الأشخاص العاديون في الشارع سيخبرونك كيف كانت خاطئة".

وقالت وسائل إعلامية مساء أمس أن مرتزقة سوريون من تنظيمات متشددة جنّدتهم أنقرة قد وصلوا بالفعل إلى العاصمة الليبية للقتال لصالح تركيا هناك مقابل رواتب مُغرية.

(آ س)