​​​​​​​كركي لكي تستذكر 15 شهيداً

مراسم الاستذكار جرت في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، وحضرها المئات من أهالي الناحية وعوائل الشهداء.

بدأت المراسم بدقيقة الصمت، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في الناحية، ديار عفريني، كلمة أكد فيها " إننا ننتصر ونعيش بالمقاومة، وهذا يكمن فقط في تضحيات شهدائنا الذين رسخوا السلام بدمائهم من أجل الأوطان والمجتمعات".

وعاهد ديار، كافة عوائل الشهداء بالمضي قدماً على نهج القائد عبدالله أوجلان وتحقيق كافة أهداف ومكتسبات الشهداء.

ومن ثم قرئت أسماء الشهداء الـ١٥، وعُرض بعدها سنفزيون حول حياة الشهداء.

وانتهت مراسم الاستذكار بتكريم كل عوائل الشهداء بصور أبنائهم.

(ك ع/هـ ن)

ANHA