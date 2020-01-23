​​​​​​​قيادي في التحالف يُحذر من عودة داعش

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنرال غرينكويتش في البنتاغون، وقال: "ما زال داعش يشكل خطراً كبيراً، ولديه القدرة على الظهور مجدداً، إن أزلنا الضغط عنه لوقت طويل".

وأشار الجنرال غرينكويتش إلى أن التنظيم كشف عن ضعفه الهيكلي من خلال عجزه عن استغلال التظاهرات الجارية في العراق منذ أكتوبر، للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وأوضح أن المشاركين في التحالف الدولي قاموا، خلال الأشهر الماضية، بتقييم وضع التنظيم بعدما خسر في مارس أراضي سيطرته في أجزاء من سوريا والعراق، إثر معارك مع القوات المدعومة من التحالف، استمرت سنوات.

وقال إن الهدف كان معرفة إذا كان التنظيم "ينتهج نوعاً من استراتيجية التريّث بانتظار فرصة يمكنه استغلالها، أم أنه خاضع فعلاً للضغط ويفتقر إلى القدرات والإمكانات".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبغداد إثر اغتيال قائد ميليشيات "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الموصوف بأنّه رجل إيران في العراق، بضربة أميركية قرب بغداد في الثالث من يناير.

وفي رد فعل غاضب على الضربة الأميركية، عقد البرلمان العراقي جلسة في الخامس من يناير الحالي، صوّت فيها على تفويض الحكومة لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك نحو 5200 جندي أميركي.

واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره العراقي برهم صالح خلال اجتماع الأربعاء في دافوس على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أميركي في العراق، وفق ما أكد البيت الأبيض في بيان، دون كشف أي تفاصيل بشأن إطار هذا التعاون.

(آ س)