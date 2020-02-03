​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تكشف سجّل عضوٍ لها شارك في مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجّل الشهيد رودي عباس، الذي استشهد بتاريخ 11 تشرين الأول من عام 2019 أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة سري كانيه بإقليم الجزيرة.

قوى الأمن الداخلي وخلال بيانها عاهدت على مواصلة درب الشهداء، والوقوف في وجه الاحتلال.

وسجّل الشهيد بحسب البيان هو :

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الاسم الحقيقي : رودي عدنان عباس

اسم الأم : كليستان

مكان وتاريخ الولادة :الحسكة 1/1/1999

مكان وتاريخ الانتساب : الحسكة 12/10/2017

مكان وتاريخ الاستشهاد : سري كانيه 11/10/2019

(سـ)