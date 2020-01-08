​​​​​​​قوى الأمن الداخلي تعتقل تاجرين للأسلحة والمواد الممنوعة في الحسكة

وأشار المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، وفي خبر نشره على موقعه الرسمي إلى أن قواتهم في مدينة الحسكة تمكنت وخلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض على تاجرين للأسلحة والمواد الممنوعة.

وبحسب إداري في مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بمدينة الحسكة، إن أحد الشخصين تم القبض عليه بالقرب من بلدة المخروم، وكان يتاجر بالأسلحة والذخائر، دون حيازته لأية رخصة تخوّله لمزاولة المهنة.

و ضُبط بحوزته:

" أسلحة كلاشينكوف عدد 3 ، بارودة صيد(بمبكشن) عدد 1، سلاح سنوبال مصري عدد 1، إضافة إلى 5 مخازر للذخيرة".

وفي ذات الإطار، ووفق الخبر الذي نشره المركز الإعلامي، فقد تمكنت قوى الأمن الداخلي وفي عملية أخرى بحي الطلائع بمدينة الحسكة، من إلقاء القبض على شخص آخر يتاجر بالأسلحة والمواد الممنوعة.

وضُبط بحوزته:

"133 طلقة 5.5 ملم روسي ، 100 غ مادة الحشيش، 30 حبة بيغوبالين ، 145 حبة كابتيكول ، 1حبة زولام ، 2 قنبلتين يدويتان ، ميزان لوزن المواد المخدرة، بالإضافة الى باكيت سجائر عدد 2، وأكياس فارغة خاصة بالحشيش".

هذا وتم تحويل التاجرين إلى لجنة الادعاء والتحقيق أصولاً، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما.

(أ م/سـ)

ANHA