​​​​​​​قوات تحرير عفرين: قتل جنديين وجرح ٥ آخرين في عملية لقواتنا

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الرأي العام ،كشفت فيه محصلة العمليات التي نفذتها في مناطق عفرين.

ونص البيان:

تستمر عملياتنا ضد جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية في منطقة عفرين ونواحيها.

قامت قواتنا بعمليتين نوعيتين ضد جيش الغزو التركي، وجاء في إطاره.

"استهدفت قواتنا وفي تاريخ ١١ كانون الأول في قرية باصوفانة التابعة لناحية شيراوا وبعملية نوعية، قاعدة عسكرية تابعة لجيش الغزو التركي، كانت محصلتها قتل جنديين، و جرح ٥ آخرين.

كما قامت قواتنا وفي نفس اليوم، باستهداف قاعدة عسكرية تابعة لجيش الغزو في منطقة ميرامين التابعة لناحية شرا، لكن لم نستطع معرفة المحصلة.

من جهته قام جيش الغزو ومرتزقته بقصف قرى باشمرة و صوغوناكي، و تنب و شوارغة، و مالكية، ومرعناز، بالصواريخ والمدفعية.

كما قصف قرية شوارغة بطائرات الدرون، فتسبب بأضرار مادية لحقت أملاك المدنيين".

(س و)

ANHA