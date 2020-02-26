​​​​​​​قوات تحرير عفرين: دلشير آمن بالنضال الحر والديمقراطي للشعوب العربية والكردية

وذكرت قوات تحرير عفرين في بيانها أن المقاتل دلشير كفر ناصح الاسم الحقيقي علي كنجو كان له دور بارز في التصدي لهجمات الاحتلال التركي خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وجاء في نص البيان الكتابي:" نستذكر بإجلال رفيق الدرب دلشير كفر ناصح

للإعلام والرأي العام

في 24 من شباط/فبراير، استشهد الرفيق دلشير كفر ناصح إثر هجومٍ لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابية.

رفيق الدرب والسلاح دلشير عاش في كنف أسرة عربية، كان له في النضال ضد هجمات واعتداءات الاحتلال التركي دوراً مؤثراً وريادياً، وانضم لجوقة مقاتلي الكرامة، وآمن بالنضال الحر والديمقراطي للشعوب العربية والكردية، وناضل بقوة ضد الأفكار الرجعية وانضم كمقاتلٍ صاحب قرار لموكب الشهداء.

سجل رفيق درينا الشهيد:

الاسم الحركي: دلشير كفرناصح

الاسم والكنية: علي كنجو

اسم الأم: غالية

اسم الاب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية من مقاومة عفرين – 24 شباط 2020

نستذكر في شخصية رفيق السلاح دلشير بكل احترام جميع شهدائنا الأبطال، نعزي أهل الشهيد والشعب باستشهاد الرفيق دلشير.

قوات تحرير عفرين

26 شباط/فبراير 2020".

(م)