​​​​​​​قوات تحرير عفرين تنفذ عمليات ضد الاحتلال ومرتزقته في ريف اعزاز والباب

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام، كشفت عن عمليات نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

وجاء في نص البيان:



"تستمر قواتنا في تنفيذ العمليات ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وريفها، وفي هذا السياق، وبتاريخ الـ 30 من كانون الأول الماضي، نفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة لواء وقاص، في قرية تويس التابعة لمنطقة الباب، وأسفرت العملية عن إصابة 3 من عناصر المرتزقة بجروح.

وبتاريخ الـ 31 من كانون الأول الماضي، نفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة الشرطة العسكرية في قرية صوران التابعة لمنطقة اعزاز، وأسفرت عن إصابة 4 من عناصر مرتزقة الشرطة العسكرية.

كما قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى صوغانيكة، مزارع صوغانيكة، وأقيبة التابعة لناحية شيراوا، وقرى مرعناز، ومالكية، وشوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين، بـ 70 قذيفة وصاروخ.

وفي سياق متصل، منذ يوم أمس، لم تتوقف طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال التركي عن التحليق في سماء نواحي شيراوا، شرا، والذي لايزال مستمراً حتى الآن".

(د ج)