​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على اثنين من المرتزقة

أصدرت قوات تحرير عفرين ،اليوم، بياناً للرأي العام بصدد العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وخلال بيان اليوم قالت القوات: إنهم استهدفوا مجموعة من مرتزقة فرقة الحمزات التابعين للاحتلال، فيما أشارت إلى أن قصف الاحتلال لعدد من القرى ألحق أضراراً بممتلكات المدنيين.

ونص البيان هو:

"تستمر قواتنا بعملياتها، وحملاتها العسكرية، ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين ومحيطها.

وبتاريخ 1 كانون الثاني وفي تمام الساعة 13.00 نفذت قواتنا عملية ضد مجموعة من مرتزقة ما يسمون" فرقة الحمزات" التابعين للاحتلال في قرية باسوطة في ناحية شيراوا بعفرين.

قواتنا استهدفت عناصر المجموعة بشكل مباشر، ونتج عن ذلك مقتل مرتزقين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.

ومن ناحية أخرى، يستمر تحليق الطائرات المُسيّرة في سماء المنطقة، وخاصة في سماء ناحية شرا بعفرين، فيما استهدف جيش الاحتلال ومرتزقته قرى مرعناز، ومالكية، وشيوارغة، وقلعة شيوارغة ،بقذائف الهاون ،والأوبيس، أسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات المدنيين".

(سـ)