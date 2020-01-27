​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 4 من مرتزقة تركيا

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وذلك بصدد العمليات التي تُنفذها ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين ومحيطها.

ونص البيان هو:

"بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري نفذت قواتنا عملية نوعية ضد مجموعة من مرتزقة ما يسمون بـ" الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي في قرية تل بطال التابعة لبلدة الراعي في منطقة الباب.

وخلال العملية استهدفت قواتنا المرتزقة بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل مرتزقين اثنين.

وبتاريخ 25 كانون الثاني استهدفت قواتنا مرتزقة من " لواء سمرقند" المتمركزين في قرية كفر صفرا بناحية جندريسه، هذا وأسفرت العملية عن مقتل اثنين منهم وإصابة مرتزق آخر بجروح.

في الفترة الأخيرة كثّف الاحتلال التركي قصفه على قرى منطقة عفرين والشهباء مستخدماً قذائف الهاون والأوبيس، مما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة".

(سـ)