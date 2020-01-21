​​​​​​​قوات الأسايش تكشف سِجلّ أحد أعضائها استشهد في الدرباسية

ونشر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا البيان على صفحته الرسمية وجاء فيه:

"إلى شعبنا والرأي العام:

ارتقى عضو قوات أسايش الدرباسية الرفيق "ثامر سعيد" إلى مرتبة الشهادة يوم أمس الأحد 19 يناير الجاري، وذلك بعد تعرضه لحادث سير في مدينة الدرباسية، فقدَ على إثره حياته.

سِجلّ الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحقيقي: ثامر حسين سعيد

اسم الأم: غزالة

محل وتاريخ الولادة: تل كرم 2 / 9 / 1976

مكان وتاريخ الانضمام: الدرباسية 9 / 6 / 2016

مكان وتاريخ الاستشهاد: الدرباسية 19 / 1 / 2020

إننا في قوى الأمن الداخلي ( قوات أسايش روج آفا - شمال وشرق سوريا ) ننحني إجلالاً أمام تضحيات شهدائنا الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل حماية مكتسبات الثورة، ونجدد في شخصية الشهيد " ثامر " عهدنا بالمُضي خلف إرادة شعبنا حتى تحقيق الأمن والسلم الأهلي لحين بلوغ مجتمع يسوده السلام ويأوي كافة المكونات، والأطياف المتعايشة على تراب الشمال السوري".

(س و)