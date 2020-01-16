​​​​​​​قصفٌ مكثّفٌ على أحياء مدينة حلب توقع عشرات الضّحايا

وتتعرّض عدّة أحياء من مدينة حلب منذ عدّة ساعات لقصف متبادل بين مرتزقة الاحتلال التّركيّ وقوّات النّظام السّوريّ، تركّزت على المحاور الغربيّة للمدينة، واستخدم فيها صواريخ الفيل وجهنّم من قبل المرتزقة.

وأكّدت مصادر مطّلعة لوكالتنا أنّ مرتزقة الاحتلال التّركيّ استهدفت مشروع 300‪ شقّة في حي الحمدانيّة وحي السّكري إلى جانب جمعيّة الزّهراء وشارع النّيل، ممّا تسبّب بوقوع مجزرة راح ضحيّتها ٨ مدنيّين وعشرات الجرحى غالبيّتهم من حي السّكري نتيجة استهداف ساحة السّوق بالحي.

فيما ردّت قوّات النّظام السّوريّ على مصادر القصف باستخدام المدفعيّة الثّقيلة وصواريخ أرض - أرض من مواقع تمركزها بثكنة المهلب العسكريّة ومحيط منطقة الشّيخ نجّار، وقصفت كلّاً من بلدات حريتان والمنصورة وحي الرّاشدين في الرّيف الشّمالي بحلب والخاضعة لسيطرة المرتزقة.

كما نوّهت المصادر إلى استقدام قوّات النّظام تعزيزات عسكريّة على محور اللّيرمون وجمعيّة الزّهراء لتحصين نقاطها أو التّحضير لحملة مرتقبة.

هذا ولازال القصف المتبادل مستمرّاً حتّى الآن.

(س ر/ل)

ANHA