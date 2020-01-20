​​​​​​​قصفٌ صاروخيّ متبادل بين مرتزقة تركيّا وقوّات النّظام في حلب

وفي الآونة الأخيرة تتعرّض أحياء مدينة حلب لقصف مدفعيّ و صاروخيّ متبادل بين مرتزقة الاحتلال التّركيّ المتمركزين في حي الرّاشدين بالرّيف الشّماليّ لحلب وبين قوّات النّظام السّوريّ في أحياء مدينة حلب.

وأفادت مصادر مطّلعة لوكالتنا أنّ مرتزقة الاحتلال التّركيّ تستهدف في هذه الأثناء حيّي حلب الجديدة والزّهراء بالقذائف الصّاروخيّة. فيما ردّت قوّات النّظام السّوريّ على مواقع مرتزقة الاحتلال التّركيّ بأربعة صواريخ أرض - أرض وبالمدفعيّة الثّقيلة على محيط خان العسل والمنصورة.

هذا واستهدفت مرتزقة الاحتلال التّركيّ ليلة أمس بعدد من القذائف حي حلب الجديدة، أدّت إلى فقدان شاب يدعى محمّد حسو لحياته، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

(كروب/ل)

ANHA