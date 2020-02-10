​​​​​​​قصف يومي للاحتلال التركي على ناحية وقرى شيراوا

يواصل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعون له قصف القرى المكتظة بعشرات الآلاف من مُهجّري عفرين في ناحية شيراوا.

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة قرى ناحية شيراوا في اليوم الأول من الشهر الجاري، قرية أقيبة, بينة وكشتعار بـ 15 قذيفة مدفعية وهاون، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

وفي الـ 3 من الشهر ذاته عاودت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها قصف قرى كل من صوغانكه وأقيبة ومزار أقيبة، وقرية بينة، وكفر نايا، وناحية أحرص بـ 40 قذيفة هاون ومدفعية، مما أدى إلى استشهاد المواطن علي شعبو منلا 66عاماً، وأضرار مادية بممتلكات المدنيين.

كما عاود جيش الاحتلال قصفه لقرية دير جمال بـ 3 قذائف، مما أدى لمقتل أحد عناصر قوات النظام السوري وجرح آخرين.

وفي الـ 6 من الشهر الجاري قصف مرتزقة الاحتلال التركي السوق الشعبي في قرية دير جمال بستة قذائف, مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات ومنازل المدنيين.

ويستمر القصف بهدف تهجير المدنيين، وتكرار سيناريو مقاطعة عفرين المحتلة وإفراغ القرى من السكان واقتطاع أجزاء من الأراضي السورية في إطار المشروع العثماني الجديد في المنطقة.

وفي هذا السياق أجرت وكالة أبناء "هاوار" لقاء مع الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيراوا أحمد سليمان وعدد من أهالي الناحية.

وقال أحمد سليمان: "منذ بداية شهر شباط/فبراير يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف ناحية وقرى شيراوا بشكل شبه يومي في محاولة لإفراغ المنطقة من سكانها، وأدى القصف إلى استشهاد مواطن".

وأضاف سليمان "القصف بدأ على قرية كشتعار، مروراً بالقرى المحاذية للقرى المحتلة وصولاً إلى قرية باشمرة في ناحية شيراوا".

وتابع سليمان: "الدولة التركي تاريخها مليء بالدم، وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل، واليوم تسعى أيضاً لارتكاب مجازر بحق المديين في ناحية شيراوا مثلما فعلت في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، مشيراً إلى أن الانتهاكات لا تزال مستمرة.

وبدورها أدانت المواطنة سلوى حمو انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين في ناحية شيراوا والقرى التابعة لها.

وقالت: "المنظمات الدولية والحقوقية تصرّح وتستنكر هجمات قوات النظام السوري في مدينة إدلب، لكنها في نفس الوقت ترى انتهاكات الاحتلال التركي بحق المدنيين في عفرين وشيراوا والشهباء, دون أن تدلي بأي تصريح حيالها.

وآخر مجازر الاحتلال التركي كانت في ناحية تل رفعت، والتي راح ضحيتها عشرة مدنيين، ثمانية منهم أطفال".

وأوضحت سلوى أن القصف يأتي من نقاط تمركز المرتزقة في قرية جلبرة وباصلة المحتلة التابعة لناحية شيراوا.

و دعت سلوى في ختام حديثها المنظمات الدولية والحقوقية إلى محاسبة تركيا على جرائمها والانتهاكات التي تنفذها بحق المدنيين.

(ر ح)

ANHA