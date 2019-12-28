​​​​​​​قسم العين في مشفى القلب والعين مُجهّز بالكامل ويحتاج لأطباء مختصين

افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، في 21 كانون الثاني، مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأبناء المنطقة، يُعد المشفى الأول من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا، ويتألف منبى المشفى من ثلاث طوابق، الطابق الأول للإدارة، والاستعلامات، والأرشيف، والديوان، والمحاسبة، والمخبر، وصيدلية، والطبقي محوري، وقسم الطوارئ المُعدّ للحالات الإسعافية، والثاني لمعالجة أمراض القلب، والثالث لمعالجة أمراض العين.

مشفى القلب والعين مُجهّز بأجهزة حديثة، وتتم معالجة المرضى ضمن المشفى بأجور رمزية، مقارنة مع باقي المشافي في المنطقة، وتصل لنسبة 50%.

إجراء 3500 عملية قلبية

الأخصائي في أمراض القلب والقسطرة، الدكتور كازمان عيسى أوضح: "يُقدم المشفى خدمات للمرضى على مدار 24 ساعة ويتم إجراء 5 عمليات ضمن قسم القلب، كعمليات القثطرة، وزرع الشبكية (والشبكية تُسمَّى بالدعامة في الجُزء الضيق للمساعدة على إبقاء الشريان مفتوحاً) يومياً، عدا عن الحالات الاسعافية".

وبيّن كازمان عيسى أنه يوجد 6 أطباء ضمن قسم القلب، في مشفى القلب والعين، وأوضح بأن عدد الكادر الطبي كافٍ لاستقبال جميع المرضى وإجراء العمليات اللازمة. ونوّه: "تم إجراء 3500 عملية ضمن قسم القلب، كالقثطرة وتوسيع الشبكية، منذ افتتاح المشفى وحتى الآن".

وحول المعوقات التي تواجههم، بيّن عيسى بأن هناك صعوبات في تأمين جميع المستلزمات، اللازم توفّرها في أي مركز للقثطرة في العالم، وقال: "وهذه الصعوبات هي نتيجة الحصار المفروض على المنطقة".

المواطن بطرس كوركيس ملكة من حي الوسطى في مدينة قامشلو أجرى عملية قثطرة قلبية، ضمن مشفى القلب والعين، وقال: "المشفى ُيقدّم المساعدات للمرضى بشكل جيد وبأسعار رمزية جداً". وأشاد بالرعاية الصحية التي تُقدمها إدارة المشفى للمرضى.

ويوضح المدير الطبي للمشفى القلب والعين آينان خليل أنه يوجد اختصاصيين مُهمّين ضمن قسم القلب، أما بالنسبة لقسم العين فعدد الأطباء لا يفي بالغرض، حيث يوجد طبيبين فقط، ضمن القسم.

وبيّن آينان خليل بأن قسم العين مُجهّز بأجهزة حديثة، ومتطورة، كجهاز الإكزيمر ليزر (وهو من أحدث ما توصّل إليه العلم، في معالجة العيوب الانكسارية للعين، حيث يتم استخدام أشعة الليزر فوق البنفسجية ذات الموجة المنخفضة، بهدف تعديل سطح القرنية.

وتعمل هذه الأشعة على إزالة طبقات من أنسجة القرنية بدقة بالغة، وبطول وعمق محددين تحديدًا دقيقًا).

ونوّه لإجراء 24 عملية ضمن القسم منذ افتتاح المشفى.

وناشد خليل جميع أطباء العينية في إقليم الجزيرة للعمل ضمن مشفى القلب والعين، لتقديم العناية الطبية اللازمة لأبناء المنطقة.

(أ ب)

ANHA