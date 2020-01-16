​​​​​​​قسد  يكشف عن سجل مقاتلين و مقاتلات استشهدوا خلال مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام أعلن فيه عن سجل 9 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية من بينهم مقاتلتين لوحدات حماية المرأة.

وجاء نص البيان:

خلال المقاومة البطولية التي أبداها مقاتلونا في التصدي للعدوان التركي والإرهابيين الموالين له على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي استخدم جيش الغزو التركي مختلف أنواع الأسلحة مستهدفاً القرى الآمنة الآهلة بالسكان.

وأبدى مقاتلونا مقاومة بطولية في التصدي للهجمة البربرية، وارتقى عدد من المقاتلين إلى مرتبة الشهادة والشرف.

ونحن في قوات سوريا الديمقراطية نعاهد الشهداء وذويهم بالمسير على الدرب الذي رسموه حتى دحر الإرهاب ومموليه وتحقيق النصر.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: بدران روناهي

الاسم الحقيقي: عيسى علي

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين – 11 -تشرين الأول- 2019

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الاسم الحركي: زلال جودي

الاسم الحقيقي: عائشة عبد الرحمن

اسم الأم: كولي

اسم الأب: عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين – 17 -تشرين الأول- 2019

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الاسم الحركي: سرهلدان رها

الاسم الحقيقي: سنجار بكر

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: بكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض – 11 -تشرين الأول- 2019

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الاسم الحركي: كاوا الرقة

الاسم الحقيقي: حميد خلف عبد العساف

اسم الأم: مريم

اسم الأب: خلف

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض – 10 -تشرين الأول- 2019

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الاسم الحركي: موردم جيا

الاسم الحقيقي: اسماعيل احمد

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة – 14- كانون الثاني-2020

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الاسم الحركي: نمر

الاسم الحقيقي: محمد حسن سلامة

اسم الأم: خانم الطباش

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 14- كانون الثاني-2020

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الاسم الحركي: هيفي امد

الاسم الحقيقي: سونكول أمين

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: محمد أمين

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض – 10 -تشرين الأول- 2019

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الاسم الحقيقي: محمود كنو

اسم الأم: : كولي

اسم الأب: عصمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة – 14- كانون الثاني-2020

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الاسم الحركي: فرهاد منبج

الحقيقي: يوسف دوجي

اسم الأم: مريم دوجي

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى –15 – كانون الثاني-2020

(م ح)

ANHA