​​​​​​​قسد: الهجمات بهدف الاحتلال مستمرة على مناطق شمال سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً للرأي العام كشفت من خلاله عن حصيلة العمليات العسكرية في اليومين الـ 69 والـ 70 من مقاومة الكرامة.

وجاء في نص البيان:

"يستمر جيش الاحتلال التركي في هجماته على مناطق روج آفا وشمال سوريا بالدبابات والمدافع، والأسلحة الثقيلة.

عين عيسى

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماتهم على ناحية عين عيسى وريفها وكذلك على الطريق الدولي M4 ، وفي هذا السياق شنّ المرتزقة هجمات بالأسلحة الثقيلة على قرى بير كينو، كنطري، كفيفا، وتروازية، بالإضافة إلى محيط الطريق الدولي M4.

كما شنّ جيش الاحتلال أكثر من 30 هجمة بالأسلحة الثقيلة على قرى خربة باقر، مت مشريج، وخافيا، وأسفرت الهجمات عن إلحاق أضرارٍ مادية بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية، فيما يحاول الاحتلال التركي بكل قوته احتلال الطريق الدولي.

وفي سياق متصل يستمر الاحتلال التركي في سرقة صوامع الشركراك، عبر قوافل من الناقلات تحميها المدرعات، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، وبمساعدة المرتزقة تم سرقة القسم الأكبر من القمح الموجود في الصوامع.

عامودا

في قرية مشيرفة التابعة لناحية عامودا، وعندما كان مرتزقة الاحتلال التركي يستعدون لشن هجمات على المنطقة، انفجرت بهم معدات التفجير التي كانوا يُعدونها، ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد قُتل 3 من عناصر المرتزقة على الأقل، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح.

ديرك

شنّ جيش الاحتلال التركي هجمات بالأسلحة الثقيلة على قرى عتبة، وديرنا آغي، وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرارٍ مادية بممتلكات الأهالي".