​​​​​​​قسد: الاحتلال التّركيّ يواصل هجماته على الشّمال السّوريّ

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة قال فيه:

تل أبيض

"جيش الغزو التّركيّ وفصائله الإرهابيّة مستمرّ بهجماته وانتهاكاته المتواصلة على الشّمال السّوريّ. ففي هذا الإطار

هاجم جيش الغزو التّركيّ وفصائله الإرهابيّة في ٢٩ كانون الثّاني وبالأسلحة الثّقيلة الطّريق الدّوليّ M4. في محصّلة هذه الهجمة جُرح مدنيّ.

كما هاجمت مرتزقة الجيش التّركيّ في ٣ شباط جبهة مقاتلينا في قرية خربة كرم التّابعة لعين عيسى. ففي محصّلة ردّ الهجمات نشبت حرب طاحنة، وقُتل فيها ٥ من المرتزقة، وتدمير مركبة، والاستيلاء على عدد كبير من الذّخيرة.

في اليوم ذاته، بسبب هجمة جيش الغزو التّركيّ بالأسلحة الثّقيلة بالقرب من مخيّم عين عيسى، ارتقى اثنان من مقاتلينا إلى مرتبة الشّهادة، وفي ٤ شباط وبسبب الهجمة بالأسلحة الثّقيلة على مناطق عين عيسى جُرح اثنان من مقاتلينا.

تل تمر

هجمات جيش الغزو التّركيّ ومرتزقته مستمرّة في منطقة تل تمر. حيثُ قام جيش الغزو بتاريخ ٣ شباط بوضع عدد من القنّاصة في كلّ من قرى دبسة وباكرة والعامرية وتل الشّهيد دلشير، واستهداف القرى المحيطة، بالإضافة إلى استقدام عدد كبير من الأسلحة الثّقيلة، وتمركزها في القرى المذكورة.

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ANHA