​​​​​​​قسد تُخرّج دورة للضباط وصف الضباط في دير الزور

وأنهت الأكاديمية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير الزور اليوم، دورة تدريبية كان قد انضم إليها عدد من المقاتلين، لتلقّي دورس عسكرية وفكرية خاصة بالضباط وصف الضباط.

الدورة حملت اسم الشهيد" يوسف طابان" واستمرت 60 يوماً، وشارك في مراسم التخريج التي أقيمت اليوم، قياديين من قوات سوريا الديمقراطية ، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، هنأ بعدها القائد العام لمجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت راية قسد أحمد الخبيل " أبو خولة" ، المتخرجين على إنهائهم لدورتهم.

أبو خولة دعا المقاتلين إلى أن يكونوا على استعداد تام لحماية مناطقهم، وتطبيق ما تعلموه خلال الدورة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أدى بعدها المتخرجون القَسم العسكري، وتوجهوا إلى نقاطهم التي أُفرزوا إليها للقيام بمهامهم العسكرية.

(سـ)

ANHA