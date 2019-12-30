​​​​​​​قسد تكشف عن سجل مقاتلات ومقاتلين استشهدوا في مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام أعلن فيه عن سجل مقاتلين لقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات ضمن صفوف وحدات حماية المرأة.

وجاء نص البيان:

خلال المقاومة البطولية التي أبداها مقاتلونا في التصدي للعدوان التركي والإرهابيين الموالين له على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي استخدم جيش الغزو التركي مختلف أنواع الأسلحة مستهدفاً القرى الآمنة الآهلة بالسكان.

وأبدى مقاتلونا مقاومة بطولية في التصدي للهجمة البربرية، وارتقى عدد من المقاتلين إلى مرتبة الشهادة والشرف.

ونحن في قوات سوريا الديمقراطية، نعاهد الشهداء وذويهم بالمسير على الدرب الذي رسموه حتى دحر الإرهاب ومموليه وتحقيق النصر.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: باران قامشلو

الاسم الحقيقي: محمد خالد

اسم الأم: هدى

اسم الأب: رياض

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض 13-تشرين الأول -2019

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الاسم الحركي: جودي ميليتان

الاسم الحقيقي: صادق رمضان

اسم الأم: شاه

اسم الأب: حمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين 15 – تشرين الأول – 2019

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الاسم الحركي: دليلة آرارات

الاسم الحقيقي: كينا خليل

اسم الأم: روضة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض 13-تشرين الأول -2019

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الاسم الحركي: سردم بير

الاسم الحقيقي: فرات عبد الجبار

اسم الأم: آسيا

اسم الأب: عبد الجبار

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض 13- تشرين الأول -2019

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الاسم الحركي: سياجين بلوطي

الاسم الحقيقي: حليمة أحمد

اسم الأم: تركيا

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض 12- تشرين الأول -2019

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الاسم الحركي: شيار سرهلدان

الاسم الحقيقي: برهان شمس الدين

اسم الأم: قيمة

اسم الأب: شمس الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين – 11 – تشرين الأول – 2019

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الاسم الحركي: قنديل زاغروس

الاسم الحقيقي: حسن خالد

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: خالد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض -جلبية – 23- تشرين الأول -2019

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الاسم الحركي: هيوا كرمياني

الاسم الحقيقي: محمد عبد العزيز

اسم الأم: باشنك

اسم الأب: عبد العزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض -جلبية – 23- تشرين الأول -2019

(م ح)

ANHA