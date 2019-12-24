​​​​​​​قسد تكشف حصيلة العمليات القتالية لليوم الـ 75 من مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً للرأي العام بصدد حصيلة العمليات القتالية لليوم الـ 75 من مقاومة الكرامة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته

.ونص البيان هو:

يستمر جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته، بهجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، في محاولة لتوسيع رقعة احتلالهم.

سري كانيه

شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على قرية تل محمد التابعة لناحية تل تمر، وقريتي باب الخير ومشرافة في ناحية زركان، واستهدف خلاله المناطق الآهلة بالسكان بقذائف الهاون والأوبيس مما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين ومنازلهم.

عين عيسى

استهدفت مجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي المناطق المأهولة بالسكان في ريف ناحية عين عيسى بالقذائف، ونتيجة للقصف على قرية بير زنار أُصيب مدني كان يعمل في أرضه الزراعية بجروح.

(سـ)