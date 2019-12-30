​​​​​​​قسد تكشف حصيلة العمليات القتالية للأيام الثلاثة الأخيرة

واصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً للرأي العام، بصدد حصيلة العمليات القتالية في شمال وشرق سوريا خلال أيام 27 و28 و29 من شهر كانون الأول الجاري.

وذكر أنه نتيجة قصف الجيش التركي ومرتزقته على مناطق عين عيسى ارتقى 2 من مقاتلي قسد إلى مرتبة الشهادة، فيما قُتل لا يقل عن 5 من المرتزقة وعناصر من الجيش التركي في ردٍ لجيش النظام السوري على هجوم الاحتلال.

عين عيسى

هاجمت الفصائل الإرهابية المدعومة من الجيش التركي بقذائف المدفعية على قرى خالدية وهوشان التابعة لبلدة عين عيسى. كما تعرضت خطوط الجيش السوري والمناطق السكنية المدنية في قرى كوبرك, عريضة, وصوامع الحبوب في قرية قزعلي, فطيسة, بير عيسى, وبير تميح إلى هجوم مدفعي مدعوماً بالطائرات التركية المُسيّرة. ونتيجة القصف المُكثّف حدثت موجة نزوح بين المدنيين، كما تسبب القصف في خسائر مادية كبيرة في ممتلكات وبيوت المدنيين, من جهة أخرى رد الجيش السوري على مصادر النيران، مما تسبب في مقتل وجرح العشرات من المرتزقة.



رأس العين (سرى كانية)

تعرّضت قرى مشيرفة لقصف مُكثّف من قبل الفصائل الإرهابية التابعة للجيش التركي بالأسلحة الثقيلة, مما نتج عنه خسائر مادية في ممتلكات المدنيين.



الرقة و دير الزور

هاجمت الخلايا النائمة لإرهابيي داعش بالقنابل اليدوية عدة نقاط تمركز لقواتنا. في دير الزور والرقة. وبتاريخ الـ 28 من هذا الشهر تعرضت إحدى نقاط قسد لهجوم مُسلّح من قبل مجموعة من الخلايا النائمة لداعش, ونتيجة للهجوم ردت قواتنا بالنيران، ودارت اشتباكات عنيفة تمكّنت قواتنا من قتل 2 من المرتزقة المهاجمين، فيما لاذ 3 من المرتزقة بالفرار.

ونتيجة قصف الجيش التركي ومرتزقته على مناطق عين عيسى، ارتقى 2 من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة.

كما قُتل لا يقل عن 5 من المرتزقة، وعناصر من الجيش التركي نتيجة رد قوات الجيش السوري على الهجوم.

(سـ)