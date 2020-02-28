قرية سليب بريف كري سبي تتعرض لقصف الاحتلال ومرتزقته تتعرض قرية سليب في ريف مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 28 شباط 2020, الجُمُعَةُ - 18:54 2020-02-28T18:54:00 مركز الأخبار وتشهد قرية سليب حاليا لقصف عنيف بالمدفعية والصواريخ، فيما لم ترد معلومات حول ما خلفه القصف. (ل) ANHA إقرأ أيضاً قصفٌ لجيش الاحتلال ومرتزقته على قرى الباب أدّى لاستشهاد مدنيّ وإصابة اثنين أسفر قصف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على قرى الرّي... أهالي الحسكة يواصلون التّظاهرات المُطالِبة بالكشف عن وضع أوجلان طالب أهالي مدينة الحسكة خلال مظاهرة حاشدة المجتمع ... اعتصامٌ للجالية الكرديّة أمام مقرّ الأمم المتّحدة في بيروت من أجل أوجلان اعتصم المئات من أبناء الجالية الكرديّة أمام مقرّ ا... الموقع القديم