أخبار عاجلة!​​​​​​​قرية سليب بريف كري سبي تتعرض لقصف الاحتلال ومرتزقته

​​​​​​​قرية سليب بريف كري سبي تتعرض لقصف الاحتلال ومرتزقته

تتعرض قرية سليب في ريف مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-02-28T18:54:00 مركز الأخبار

وتشهد قرية سليب حاليا لقصف عنيف بالمدفعية والصواريخ، فيما لم ترد معلومات حول ما خلفه القصف.

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ANHA

 

 


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