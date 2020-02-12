​​​​​​​قريباً.. زيادة عدد باصات النّقل الدّاخليّ في قامشلو

أدّى دخول باصات النّقل الدّاخليّ (باصات الشّعب) في مدينة قامشلو بتاريخ 27 تمّوز 2019، إلى ارتياح غالبيّة الأهالي في أحياء المدينة، وساهمت في تخفيف الازدحام المروري ضمن المدينة، بالإضافة لتخفيف أعباء الأجور من على كاهل السّكّان، حيثُ تبلغ قيمة التّذكرة الواحدة (25) ل.س.

وكخطوة أولى تمّ تزويد مدينة قامشلو بـ 7 باصات نقل داخليّ، وبعد فترة طالب الأهالي بزيادة عدد الباصات نظراً لارتفاع تكلفة أجور التّاكسي (السّرافيس)، وبناءً على طلب الأهالي زوّدت مديرية النّقل الدّاخليّ عدد الباصات ضمن المدينة ليصل عددها إلى 18 باصاً.

ووُزّعت الباصات الـ 18 على شكل 3 خطوط في المدينة، الأوّل خطّ الهليليّة، والخطّ الثّاني الكورنيش، والثّالث ضمن مركز المدينة مروراً بحي جودي (قناة السّويس)، إلى قرية أم فرسان.

وأوضح الإداري في مديرية النّقل بمقاطعة قامشلو محي الدّين درويش بأنّ الهدف من تزويد مدينة قامشلو بباصات النّقل الدّاخليّ هو تخفيف أعباء أجور النّقل على كاهل المواطنين، وتخفيف الازدحام المروري.

وكشف محي الدين درويش بأنّ لديهم مشاريع أخرى، وسيتمّ تنفيذها في الأيّام المقبلة، وهي تزويد مدينة قامشلو بدفعة جديدة من باصات النّقل الدّاخليّ، بالإضافة لدراسة مشروع إدخال باصات النّقل الدّاخليّ في خدمة أهالي ناحية كركي لكي ومدينة ديرك.

ولاقى مشروع تزويد مدينة قامشلو بدفعة جديدة من باصات النّقل الدّاخليّ ترحيباً من قبل أهالي المدينة، وأكّدوا بأنّها خطوة إيجابيّة، وتساهم في سهولة التّنقّل بين أحياء المدينة، وبشكلٍ خاصّ لدى طلبة المدارس.

ويتّسع كلّ باص لـ 22 راكباً، بتعرفة قيمتها (25 ل.س) للتذكرة الواحدة، وتعمل الباصات ضمن مدينة قامشلو بشكلٍ مُنظّم يوميّاً من السّاعة الـ 07.00، إلى السّاعة الـ 20.00، وفي بعض الأحيان تواصل العمل حتّى السّاعة 21.00حسب حاجة الشّعب، وتجوب الباصات عدّة أحياء، بدءاً بحي الهليليّة، مروراً بمركز المدينة، ومن مركز المدينة إلى حيّ قدوربك، ومن ثمّ حيّ العنتريّة، ومنه إلى حيّ جودي" قناة السّويس"، وحيّ جمعاية، إلى قرية أم الفرسان، بالإضافة لحيّ الكورنيش مروراً بالسّوق المركزيّ.

(أ ب)

ANHA