​​​​​​​قراءة في الصحف العالمية.. تعزيزات أمريكية إلى العراق بعد إخفاق استراتيجيتها

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى التصعيد في العراق، عقب الهجمات على السفارة الأمريكية, بالإضافة إلى الوضع في كوريا الشمالية.

واشنطن بوست: ترامب سينشر المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط بعد هجوم السفارة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات الغارات الأمريكية الأخيرة على العراق.

وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن بوست: "اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها مسؤولة بالكامل عن الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق، وأمر بإرسال حوالي 750 جندياً أمريكياً على الفور، وبأنهم على استعداد لنشر حوالي 3000 جندي آخر في الأيام القليلة المقبلة.

الغارديان: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يُظهر إخفاق استراتيجية الأخيرة

وفي سياق متصل قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "يبدو أن الهجوم على مقر السفارة الأمريكية، و تعرضها للتفجير هو مؤشر على تدهور الولايات المتحدة، وبهذا تُمثل مشاهد تعرض مقر السفارة الأمريكية في بغداد للهجوم نهايةً ملائمةً للعقد المنتهي للتو".

و أضافت "إن أحداث بغداد بالأمس لم تكن حاسمة بنفس الدرجة التي كان عليها إجلاء السفارة الأمريكية في سايغون عام 1975 بالطائرات المروحية، أو الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران بعد ذلك بأربعة أعوام, إلا أن الهجوم أظهر للعيان بصورة جلية، ضعف الولايات المتحدة بعد إنفاق نحو 2 ترليون دولار في العراق.

أما بالنسبة لإيران يمثل الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، أحدث إجراءٍ مُتعمد، لزيادة تبعات وتكاليف الوجود الأمريكي في العراق، وبثّ الفرقة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة.

و إن التنافس بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق كان يجب أن يتزايد مع تراجع تهديد تنظيم داعش، و أن جهود الولايات المتحدة لتدمير الاقتصاد الإيراني، عبر حملتها لممارسة ضغوط اقتصادية بالغة، جعلت إيران تتصرف كمن لم يعد لديه ما يخسره".

نيويورك تايمز: كيم يتعهد بأن بلاده لم تعد مُلزمة بوقف التجارب النووية

وفي الشأن الكوري الشمالي قالت صحيفة نيويورك تايمز: "أعلن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده ستنهي فترة توقفها عن الاختبارات النووية، واختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله لكبار المسؤولين في الحزب الحاكم: "لا يوجد ما يبرر التزامنا بالأمر من جانب واحد أكثر من ذلك"، الأمر الذي رأته صحيفة النيويورك تايمز، أنه أقوى مؤشر حتى الآن على أن كوريا الشمالية قد تستأنف قريباً مثل هذه الاختبارات.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "سيشهد العالم سلاحاً استراتيجياً جديداً، تمتلكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

(م ش)