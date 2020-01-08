​​​​​​​قتل الرافضين للفكر الداعشي في تزايد داخل أخطر مخيم في العالم

عمليات القتل بدأت بالتزايد في مخيم الهول، 45 كم شرق مدينة الحسكة السورية, تزامناً مع الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا منذ الـ 9 من تشرين الأول عام 2019, ولا سيما بعد محاولة نساء مرتزقة داعش من تنظيم أنفسهن، وملاحقة كافة قاطني المخيم الرافضين للفكر الداعشي.

وأفاد مراسلنا أنه، اليوم صباحاً، عثرت القوات الأمنية في القطاع الأول، المخصص للاجئين العراقيين داخل مخيم الهول على جثة امرأة تدعى فضيلة ابراهيم, قُتلت نتيجة تعرضها لضربة في الرأس بآلة حادة, ونُقلت بعدها الجثة إلى النقطة الطبية في المخيم لإخضاعها للكشف الشرعي.

وعن الحادثة وملابساتها، أشار مسؤولون أمنيون في المخيم، إلى أن الحادثة واقعة منذ منتصف ليلة أمس, وعُثر على الجثة صباح اليوم، بعد ورود معلومات من لاجئين عراقيين في القطاع الأول عن وجود جثة في القطاع نفسه, وأن الجثة تعود لامرأة عراقية تدعى فضيلة ابراهيم, وتبلغ 27 عاماً.

وأشارت المصادر نفسها، إلى وقوف مجموعات من نساء مرتزقة داعش خلف عملية القتل, نتيجة لرفض البعض من قاطني مخيم الهول للفكر الداعش المتطرف, ونسبة للطريقة التي يقمن هؤلاء النساء فيها بقتل النازحين واللاجئين في المخيم، الرافضين في الاستمرار والتمسك بأيدولوجية داعش.

وكانت قد نشرت وكالتنا، وكالة أنباء هاوار، في الثاني من كانون الثاني آخر حوادث القتل التي وقعت في مخيم الهول, والتي ارتُكبت بحق امرأة ورجل، عراقيا الجنسية أيضاً، يُدعيان زهرة أحمد وتبلغ 20 عاماً، وعثمان رشيد يبلغ 32 عاماً, قُتلوا بواسطة آلة حادة في الرأس.

(أ م/هـ ن)

ANHA