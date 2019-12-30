​​​​​​​في مبادرة لإسعادهم.. فعالية ترفيهية لأطفال مخيم المحمودلي

وفي بادرة منها لإسعاد الأطفال في مخيم المحمودلي ، نظّمت هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية وبالتعاون مع لجنة الثقافة والفن في الطبقة حفلة ترفيهية لمئات الاطفال داخل المخيم الذي يبعد حوالي 10 كم شمال مدينة الطبقة.

و بدأ الأطفال بالتجمع بمجرد رؤيتهم لبابا نويل الشخصية الأسطورية لرأس السنة الميلادية الذي قام بتوزيع الهدايا والألعاب على جميع الأطفال وسط أنغام الموسيقى والأهازيج التي أسعدت جميع قاطني المخيم.

وتأتي هذه اللفتة من قبل هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهدف تقديم الدعم المعنوي للأطفال النازحين ونشر السعادة في نفوسهم.

(و ه-غ م / م)

ANHA