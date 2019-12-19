​​​​​​​في تحدٍ جديد لأردوغان.. حزب جديد يكشف عن موعد تأسيسه

ورجّحت وسائل الإعلام، الكشف عن موعد تأسيس حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتدشينه في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو قد كشف عن حزبه الجديد في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ونقل عن فريق علي باباجان القول أنه "تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد إلى مطلع العام الميلادي الجديد لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباق تنافسي".

وكان باباجان قال في لقاء تلفزيوني: "إن حزبه الجديد سيتم تأسيسه مطلع العام المقبل".

وفي 8 يوليو/تموز الماضي قدّم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية" الذي كان أحد مؤسسيه، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية, اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

(ي ح)