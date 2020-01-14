​​​​​​​في الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده أهالي ديرك يزورون ضريح الشهيد خبات

توافد المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء إلى مزار الشهيد خبات لإحياء الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد الشهيد خبات ديرك الاسم الحقيقي محمود رمضان.

بدأت مراسم الاستذكار بتقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي وحدات حماية الشعب، تلتها كلمة القيادي في وحدات حماية الشعب بدران ديرك الذي استذكر الشهيد خبات وجميع شهداء الثورة.

وأضاف ديرك "منذ بداية حركتنا التي ناضلت في سبيل حرية الشعب، تعرضت للمؤامرات والمخططات من الدول الاستعمارية والفاشية، إلا أن إيماننا بقواتنا وثورتنا وشعبنا سيحقق هدف الشهداء في تحرير شعبنا من الفاشية والمحتلين".

كما ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن كلمة خلال المراسم قال فيها: "مضى على استشهاد الشهيد خبات ثمانية أعوام، إلا أنه حيّ في قلوبنا وضمائرنا" مضيفاً: "إن وحدات حماية الشعب حققت انتصارات على خطا مؤسسهم القيادي في حماية الشعب ومكتسبات الثورة".

وتابع حسن "إن وحدات حماية الشعب وقفت في وجه المخططات والمؤامرات التي حيكت ضد شعبنا، وحققت انتصارات كثيرة، وسعت لتأسيس سوريا الديمقراطية".

وبدوره تحدث شقيق الشهيد خبات ديرك حسين رمضان قائلاً: "نعاهد شعبنا وقواتنا بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق حلمهم وهدفهم الذي استُشهدوا في سبيله".

وبعد الانتهاء من الكلمات سلّمت عائلة الشهيد خبات صورة تذكارية لقيادة وحدات حماية الشعب، وبعدها توجه الأهالي إلى ضريح الشهيد خبات، ووضعوا أكاليل الزهور على ضريحه، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُحييّ وتمجّد الشهداء.

ويذكر أن الشهيد خبات ديرك هو مؤسس وحدات حماية الشعب، وقد كان له دور بارز في تطوير مفهوم الحماية الذاتية في روج آفا.

(كروب/ك)

ANHA