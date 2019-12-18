​​​​​​​فنّانون كرد يُطالبون الأحزابَ الكرديّةَ توحيد صفوفها

يوماً بعد يوم تتعالى أصواتُ الشّعب الكرديّ في روج آفا وخارجها، تأكيداً على ضرورة توحيد الصفّ الكرديّ لإفشال المؤامرات الّتي تُحاك ضدّ الشّعب الكرديّ.

وأشار بهذا الخصوص عدد من الفنّانين الكرد في شمال وشرق سوريّا إلى أنّه على الأحزاب الكرديّة التّفكير في مصير الشّعب الكرديّ في كردستان وخاصّة في شمال وشرق سوريا، والذّين يواجهون عمليّات الإبادة على أيدي المُحتلّين وخاصّة تركيا.

ودعا الفنّان الكرديّ صلاح إبراهيم، الأحزاب الكرديّة أن يعملوا في خدمة الشّعب الكرديّ وترك مصالحهم الخارجيّة، وقال: "نحن اليوم نمرّ بمرحلة مصيريّة والشّعب الكرديّ يُواجه مجازر ومعاناة كبيرة، لذلك على الأحزاب الكرديّة توحيد الصفّ الكرديّ من أجل تأمين الأمن والأمان للشّعب الكرديّ، ومن أجل وضع حدّ لانتهاكات ومجازر تركيا بحقّ الشّعب الكرديّ".

'على الأحزاب الكرديّة العمل من أجل مستقبل الكرد'

وأكّد إبراهيم أنّ الشّعب الكرديّ يتعرّض "للإبادة" في أجزاء كردستان الأربعة، وتابع قائلاً: "نحن نرى ما تفعله الدّول المُحتلّة لكردستان وللشّعب الكرديّ، لذلك على الفنّانين الكرد في أجزاء كردستان الأربعة إظهار معاناة هذا الشّعب عبر أغانيهم".

وبيّن إبراهيم أنّ الشّعب الكرديّ في هذا الوقت بأمسّ الحاجة لتوحيد موقفهم، وإظهار صوتهم وخطابهم لمواجهة الهجمات التّركيّة، "وعلى الأحزاب السّياسيّة وضع مصالحها جانباً والعمل من أجل مستقبل الشّعب الكرديّ وإيقاف هجمات الأعداء".

'ما حصل في شمال وشرق سوريا سببه عدم الوحدة'

ومن جانبه قال الفنّان محمّد شيخموس: إنّ كلّ ما حصل في مناطق شمال وشرق سوريّا من هجمات وانتهاكات وارتكاب للمجازر بحقّ الشّعب الكرديّ "سببه عدم توحيد الأحزاب الكرديّة صفوفها، وتفضيل مصالحها الشّخصيّة على مصلحة الشّعب الكرديّ".

وشدّد شيخموس أنّه "من أجل إيقاف هجمات تركيا على مناطقنا، أمامنا خيار واحد وهو توحيد الصفّ الكرديّ، لذلك يتطلّب من الأحزاب الكرديّة تنظيم صفوفها والعمل من أجل مصلحة هذا الشّعب".

(هـ ن)

ANHA