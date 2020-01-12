​​​​​​​فقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم بقصف المرتزقة لأحياء مدينة حلب

تشهد مدينة حلب قصفاً متبادلاً بين قوات النظام السوري ومرتزقة جيش الاحتلال التركي.

ورصد مراسلو وكالتنا عمليات القصف المتبادلة بين الطرفين بالجهة الغربية من مدينة حلب وبالتحديد من جهة بلدة كفر حمرة وضهرة عبد ربه ومعامل الليرمون.

حيث استهدف مرتزقة الاحتلال التركي، اليوم، عدة أحياء بمدينة حلب وهي (السبيل، محيط دوار شيحان، شارع النيل والخالدية، شارع تشرين)، وتسبب القصف بفقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم، وإصابة عدد آخر.

وعرف من المدنيين الذين فقدوا حياتهم، الشاب مروان خلو من مدينة كوباني البالغ من العمر 26 عاماً وهو طالب بجامعة الاتحاد قسم الهندسة المعلوماتية.

وهذا وردّت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على مقرات المرتزقة الواقعة في منطقة "القبر الإنكليزي ومحيط بلدة كفر حمرة وضهرة عبد ربه ومعامل الليرمون".

(س و)

ANHA