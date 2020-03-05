​​​​​​​فعاليات في إقليمي الفرات والجزيرة بمناسبة الـ8 آذار

منبج

زارت نساء مدينة منبج، اليوم, مزار الشهداء، تقديساً وتقديراً لتضحياتهم.

ألقت والدة الشهيد محمود العيسى ـ حسناء طاهرـ خلال الزيارة كلمة باسم أمهات الشهداء هنأت فيها نساء سوريا عامةً، ونساء شمال شرق سوريا خاصةً.

من جانبها قالت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبد القادر في كلمة باسم المجلس :" نجتمع اليوم في هذا المكان تعبيراً عن مدى اعتزازانا وفخرنا بهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم، ونستقبل يوم الثامن من آذار برفقة شهدائنا".

وهنأت ابتسام الثامن من آذار على جميع أمهات وزوجات وأبناء وبنات الشهداء.

ثم قدّم مجلس المرأة أكاليل الورد لأمهات الشهداء.

كوباني

توافدت العشرات من نساء وأبناء ناحية صرين الواقعة جنوب مدينة كوباني 35 كيلو متر إلى مدرسة ثانوية صرين للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وخلال الاحتفال، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار عائشة ملي كلمة، هنأت فيها المرأة بحلول الـ 8 من آذار.

كما ألقت الإدارية في مركز القذافي للثقافة والفن في بلدة صرين كلمة، شددت فيها على ضرورة الاستمرار في النضال والتضحية من أجل تحرير المرأة من كافة القيود التي تحد من حريتها.

وتخلل الحفل حلقات الدبكة الشعبية، بالإضافة الى عروض مسرحية ألقت الضوء على نضال المرأة.

تل حميس

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً في المركز الثقافي في ناحية تل حميس، بحضور العشرات من نساء وأهالي الناحية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها نائبة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD لشمال وشرق سوريا، سما بكداش، محاضرة بمناسبة الـ8 من آذار تحدثت فيها عن العنف المُمارس ضد النساء، والحادثة التي وقعت في معمل النسيج بين الرجال والنساء في أمريكا "نيويورك، وأوضحت أن مشاركة الرجال في هذه المناسبة، دليل على نجاح المشروع الديمقراطي، الذي نسعى إليه، ونجاح فكرة القائد عبدالله أوجلان الذي طرحها لتحرير المرأة، والذي ربط حرية المرأة مع حرية المجتمع".

وعرّفت بكداش، "ثورة شمال وشرق سوريا بثورة المرأة، ونوّهت "كانت هناك إيديولوجية تحرير المرأة التي تستند إلى أخذ المرأة دورها في جميع المجالات لذا كانت للمرأة بصمة في ثورة سوريا، والنظام المطبق هنا نظام ديمقراطي، نظام الرئاسة المشتركة، وأول نظام في العالم يشرك المرأة في الحكم".

وبعد انتهاء الكلمة قدم المركز الثقافي في ناحية تل حميس عرضاً مسرحياً فكاهياً، تحدث عن حياة المرأة، وتطورها ونضالها بين المجتمع.

تربه سبيه

وزار وفد من النساء مراكز ومؤسسات ناحية تربه سبيه، وقدمن هدايا تذكارية للمؤسسات.

وضم الوفد عضوة مؤتمر ستار، ونساء بلديات ناحية تربه سبيه ومؤسساتها.

وخلال الزيارة قدم الوفد دروعاً تذكارية لوحدات حماية المرأة، ومركز الأسايش والترافيك، ومركز هيزل للثقافة والفن، وقد نُقش على الدروع صور الشهيدة هفرين خلف التي استشهدت في 12 تشرين الأول 2019 على يد المرتزقة التابعين لجيش احتلال التركي، وصورة الشهيدة يادي عقيدة التي استشهدت أثناء استهداف جيش الاحتلال التركي القافلة المدنية التي دخلت سري كانيه في 13 تشرين الأول 2019 لإخراج الجرحى، وصورة الشهيد آمارة ريناس التي استشهدت في 22 تشرين الأول في كري سبي والتي مُثل بجثمانها من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التركي.

وشكرت المؤسسات المبادرة التي قامت بها نساء الناحية، وعاهدت على مواصلة النضال والعمل على مبادئ حرية المرأة.

الحسكة

في الحسكة، نظمت إدارة مدرسة أحمد الزعال في مدينة الحسكة، احتفالية لطلبة المدرسة بمناسبة عيد المرأة العالمي حضرها المئات من الطلبة والأهالي.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم عروض فنية من قبل طلاب المدرسة كالقصائد الشعرية، حلقات دبكة، الأغاني وعروض مسرحية.

وتمحورت الأغاني والقصائد حول أهمية دور المرأة في المجتمع، ومقاومة شعوب المنطقة ضد الجماعات المرتزقة والاحتلال التركي.

فيما تمحور مضمون المسرحية حول الاضطهاد الذي كانت تعيش فيه المرأة عبر مسيرة حياتها منذ بدايات التاريخ الأولى، وعدم مراعاة حقوقها من الناحية القانونية.

ومن ثم تم تقديم عرض مبسط حول يوم الثامن من آذار من قبل الطالبة لافا أحمد، ولفتت فيه أن احتفال المرأة بهذا اليوم يأتي للدلالة على حب واحترام المرأة، وتقدير الإنجازات العظيمة التي قامت بها في كافة المجالات الاقتصادية السياسة الاجتماعية وحتى العسكرية.

وانتهت الاحتفالية بحلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية.

(كروب-س و)

ANHA