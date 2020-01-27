​​​​​​​فريق عامودا للسيدات يفوز ببطولة الدوري السوري

بدأت فعاليات دوري بطولة كرة القدم للسيدات، للمرّة الأولى في العاصمة السورية دمشق في 16 كانون الثاني على أرض ملعب الجلاء بدمشق بمشاركة 7 أندية من بينهم فريق سيدات عامودا لكرة القدم في إقليم الجزيرة، والسويداء وحمص ودمشق وحماة.

وكان فريق سيدات عامودا لكرة القدم قد توجه إلى العاصمة السورية دمشق في 14 كانون الثاني استعداداً لفعاليات الدوري السوري لكرة القدم للسيدات .

وبحسب إداري الفريق ابراهيم علي، فاز نادي عامودا في الدوري السوري لكرة القدم للسيدات لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ اليوم على نادي جرمانا بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك بعد فوزه على فريق سيدات كرة القدم في محافظات السويداء، وحمص، ودمشق، وحماة .

ومن المنتظر أن يعود فريق سيدات عامودا لكرة القدم من دمشق إلى مقاطعة قامشلو يوم السبت المقبل .

هذا وتأسس فريق سيدات عامودا لكرة القدم عام 2016، وشارك في عدّة دوريات لكرة القدم التي نُظمت على مستوى إقليم الجزيرة.

كما شاركت عدّة لاعبات من فريق سيدات عامودا في منتخب سوريا للسيدات في كأس الأمم الآسيوية للسيدات الذي أقيم في الأردن عام 2018، في نسختها الـ 19.

(ش، أ/ م ح)

ANHA