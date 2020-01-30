​​​​​​​فرنسا ترصدُ تحرّكات تركيّة في طرابلس

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أنّ سفينة الشّحن بانا، الّتي ترفع العلم اللّبنانيّ، رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأنّ السّفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

يُشار إلى نزول جنود أتراك، فجر الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيّتين تركيّتين، ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبّابات وشاحنات عسكريّة، وذلك لأوّل مرّة منذ إعلان الرّئيس رجب طيّب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهّده في "مؤتمر برلين" عدم التّدخّل في ليبيا أو إرسال قوّات أو مرتزقة.

وتأتي تصريحات المصدر العسكريّ بعد يوم من اتّهام الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون نظيره التّركيّ رجب طيّب أردوغان " بعدم احترام كلامه" المتعلّق بإنهاء التّدخّل الخارجيّ في الأزمة اللّيبيّة، ولا سيّما عدم إرسال سفن تركيّة تقلّ مرتزقة إلى ليبيا.

المصدر: وكالات