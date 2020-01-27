​​​​​​​غارات واشتباكات عنيفة في حلب وإدلب والنظام يتقدم

تشهد أجواء حلب وإدلب تحليقاً لسرب من الطائرات الحربية بالتزامن مع شنها لضربات جوية متواصلة وبشكل مكثّف على المناطق التي تحتلها مرتزقة تركيا.

المقاتلات الروسية نفذّت غارات مكثّفة على كل من أطراف أريحا، وأطراف سراقب وجبل الأربعين، ومعرة النعمان، والبارة، وخان السبل، ورويحة، والجرادة، بالإضافة لمحاور القتال وريف سراقب بريف إدلب، وخان العسل، الراشدين، وكفرناها والمنصورة، وداعل غربي حلب، وشوحنة وكفرحمرة ومنطقة الليرمون شمالي حلب وخلصة، وحميره، وخان طومان، والزربة، وزيتان جنوبي حلب.

كما شنّت طائرات النظام الحربية غاراتٍ على كل من حاس، ومعرة حرمة، ومعرزيتا ومعرة النعمان، ومحيطها وأطرافها، ومحاور القتال، وريف بلدة سراقب، ومناطق أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.

وفي نفس السياق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن المعارك تستمر بوتيرة عنيفة على محاور عدة في أطراف معرة النعمان في محاولة مستمرة من قبل قوات النظام لتحقيق تقدمات جديدة على حساب مرتزقة تركيا، والوصول إلى مدينة معرة النعمان.

قوات النظام خلال الساعات الفائتة تمكنت من الاقتراب من بلدة سراقب، حيث باتت على بُعد بضع كيلومترات من الجهة الجنوبية للبلدة، كما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في ريف حلب الغربي، وسط استمرار المرتزقة بصد هجمات قوات النظام على محوري إكثار البذار والصحفيين.

هجوم قوات النظام العنيف على مرتزقة تركيا يأتي ضمن إطار السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، للسيطرة على الطرق الاستراتيجية التي تحتلها مرتزقة تركيا.

(آ س)