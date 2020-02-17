​​​​​​​عودة الدوريات الروسية-التركية إلى شمال سوريا

و سُيّرت، اليوم، الدورية المشتركة بين الشرطة الروسية والتركية في ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة شمالي سوريا، وانطلقت من قرية شيرك 13 كم غرب ناحية الدرباسة واتجهت نحو قرية كسرى التابعة لناحية زركان.

ورافقت الدورية التي سُيّرت بعد أن امتنعت تركيا لمرتين عن الانضمام إلى الدورية الروسية على خلفية التوتر الحاصل في إدلب، طائرتي هليكوبتر تابعة للقوات الروسية.

وجالت الدورية في كل من قرى "إبراهيمية، حليوة، فقيرة وعرادي"، لتعود أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية، ودخلت قوات الاحتلال التركي إلى الأراضي التركية وعادت الدورية الروسية باتجاه مدينة قامشلو.

(آ ح/هـ ن)

ANHA