​​​​​​​عوائل الشهداء: مستمرون في نضالنا ومقاومتنا حتى كسر العزلة المفروضة على أوجلان

تحت شعار (بروح الشهداء سنحطم نظام إمرالي)، نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، اليوم، مسيرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، ولتدخل المنظمات الحقوقية لكسر العزلة.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مجلس عوائل الشهداء، المئات من أبناء ناحية عامودا والبلدات التابعة لها، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ورفع المشاركون في المسيرة صور الشهداء وصور القائد أوجلان، ورددوا شعارات التي تٌحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي، وموضحين أن لا حياة بدون القائد.

توقف المشاركون في المسيرة في ساحة الشهيد جهاد وهناك خاطب في الحضور عضو مجلس عوائل الشهداء زيور علي، وندد بممارسات الدولة التركية بحق القائد أوجلان، وشعوب المنطقة، وقال: "يجب أن تعلم الدولة التركية المحتلة جيداً بأن الشعب الكردي سيواصل ونضاله ومقاومته حتى كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان".

(كروب/أ ب)

ANHA