​​​​​​​عملية لقوات تحرير عفرين في ذكرى بدء الهجمات

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً كتابياً، كشفت فيه عن عملية نفذتها قواتهم ضد مرتزقة فرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي يوم أمس، الذي صادف الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجمات على مقاطعة عفرين.

وجاء في نص البيان:

"عملية نوعية لقواتنا في الذكرى السنوية الثانية لهجمات الاحتلال التركي على عفرين

نفذت قواتنا عملية نوعية ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في عفرين، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين.

بتاريخ الـ 20 من كانون الثاني الجاري، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد أحد معاقل مرتزقة فرقة الحمزات، في مركز مدينة عفرين، وأسفرت العملية عن مقتل عنصرين من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح.

وفي اليوم ذاته قصف جيش الاحتلال التركي قرى ناحيتي شرا وشيراوا التابعة لعفرين".

(د ج)

ANHA