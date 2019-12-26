​​​​​​​على وقع التوتر.. تدريبات روسية صينية إيرانية في الخليج

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي بأن التدريبات تهدف لتعزيز أمن التجارة الدولية في المنطقة و محاربة الإرهاب والقرصنة".

وأضاف شكارجي: "إن التدريبات ستُفضي إلى استقرار الوضع الأمني".

وأوضح أن المناورات ستنطلق، الجمعة، ومن المقرر أن تستغرق أربعة أيام.

وكان خليج عمان قد شهد سلسلة حوادث استهداف ناقلات تجارية من قِبل جهة مجهولة، قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، ألقت الولايات المتحدة على إيران اللوم فيها، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في أيار/مايو، العام الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاقية الدولية الهادفة لوضع قيود على برنامج الجمهورية الإسلامية النووي، ما دفع طهران لاتّخاذ إجراءات مضادة.

(م ش)