​​​​​​​على مسار سوريا.. تركيا تستغل الهدنة في ليبيا

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي: "رصدنا وصول أسلحة بحراً وجواً إلى ميليشيات طرابلس في فترة وقف إطلاق النار"، مردفاً: "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة، وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وأشار المسماري إلى أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولاً عند رغبة دولٍ صديقة، رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس، مضيفاً: "قواتنا ملتزمة التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشيات طرابلس".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه لا أوامر حتى الآن بالرد العسكري على خروقات ميليشيات طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبي لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروق، ولن يساوم على تضحيات الشعب.

وقال المتحدث العسكري: إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية، والحقول، واصفاً إياها بالخطوة الجبارة، ومضيفاً: أنه ليس على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي وحماية كل مكوناته، وعدم السماح لأحد بتهديده.

وذكر أنه تتم متابعة مظاهرات الجماهير الغاضبة ضد إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الجماهير الغاضبة قامت بإغلاق الموانئ النفطية، بعد تجاهل صوتهم ضد الغزو التركي.

وفي سياق متصل، أعلن شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي انطلاق حراك إغلاق الحقول، والموانئ النفطية، مؤكداً أن الحراك يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط، وكذلك للمطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي.

ولفت الحليق إلى أن كافة قبائل المنطقة تشارك في هذا الحراك لحين تنفيذ المطالب.

(آ س)